La Parade RTL parcourt Bertrix: découvrez les images de ce moment magique

La Parade RTL illumine Bertrix pour une soirée mémorable. Depuis 19h30, un cortège de 20 chars illuminés et sonorisés, animés par près de 180 comédiens, défile dans les rues de la ville. Parmi les tableaux qui émerveillent le public, on retrouve des incontournables comme le train du Pôle Express, le Père Noël entouré de ses fidèles rennes et ses lutins.

20.000 spectateurs étaient attendus dans cette petite ville de la province de Luxembourg, prête à accueillir cette affluence exceptionnelle. Parmi les animateurs présents pour cet événement : Adelina et Benjamin du Meilleur Pâtissier, Benjamin Maréchal, Caroline Fontenoy, Christophe Deborsu, Émilie Dupuis, Julie Denayer, Ludovic Daxhelet, Maria Del Rio, Olivier Schoonejans, Sandrine Corman, Sandrine Dans, Sabrina Jacobs, Salima Bellabas, Sophie Pendeville, Thomas de Bergeyck et Vincenzo Ciuro.