Le sanglier des Ardennes, célèbre hôtel de luxe de Marc Coucke, en partie détruit après un violent incendie: que s'est-il passé?

Le feu a pris en début de soirée au niveau d'une conduite d'extraction d'air du restaurant Wagyu. Les flammes se sont rapidement propagées à la toiture de l'hôtel, provoquant d'importants dégâts. "Une bonne partie de l'hôtel a brûlé. Il a fallu démonter beaucoup d'éléments pour avoir accès à l'incendie. À cela s'ajoutent les dégâts des eaux", souligne le commandant de la zone de secours Luxembourg, Stéphane Thiry. Ce n'est qu'en milieu de nuit que l'incendie a pu être totalement éteint.

"Aucun blessé, aucune victime, des dégâts matériels importants. Au niveau de la zone de secours Luxembourg, c'est trois autopompes, deux citernes et deux engins aériens qui ont été envoyés, et en plus des renforts de la zone voisine, la zone Hemeco. Et donc au total, c'est pas loin d'une quarantaine de pompiers qui sont sur place vu la configuration des lieux et l'ampleur de l'incendie", a-t-il précisé.

"C'est terrible"

Sur les antennes de la chaîne flamande VRT, Marc Coucke s'est exprimé sur cet incendie touchant son établissement. "Courage à mon équipe, ils ont tant travaillé après les inondations. Le mois de décembre était plein... Je crains que nous devions construire un nouvel hôtel, c’est terrible", a-t-il déclaré.