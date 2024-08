Menacée de fermeture, cette école maternelle recherche désespérément des élèves: "On essaie de faire le buzz"

Mais la classe est menacée. Si pendant deux ans l'école a obtenu une dérogation permettant d'accueillir moins de 8 enfants, cette année, il n'est plus possible d'en bénéficier. Le village de Porcheresse souffre notamment de sa localisation. "Le village a une dénatalité et d'ailleurs les autres communes aussi, de plus en plus de villages voisins subissent cette dénatalité. De plus au niveau des secondes résidences comme les gîtes, etc. Ils s'installent de plus en plus ici" explique Terry Ferrarese, directrice de l'école.

Les parents optimistes

Des panneaux dans les rues, des t-shirts personnalisés ou encore un stand à la fête du village, tous les moyens sont bons pour recruter des enfants supplémentaires. Pendant plusieurs mois, les enseignants, les élèves, le comité de parents et les habitants se sont mobilisés pour sauver la classe de maternelle. "On a fait beaucoup de partages sur les réseaux sociaux, on a fait aussi une vidéo un peu comique avec une voiture et un parlophone et on est allé dans les villages avoisinants pour faire un peu le buzz".

Une classe maternelle est aussi la garantie d'une classe de primaire dans les années futures. Tous restent optimistes et décrivent l'école comme familiale. Les élèves de primaire se rappellent de leurs années en maternelle. "On faisait beaucoup de jeux de société, on avait des découvertes avec les livres, etc.". "On fait un échange maternelle-primaire, on va lire dans les maternelles et tout et c'est important". "J'ai eu des copains et je me suis très bien amusé".

Si la classe doit fermer ses portes, les élèves déjà inscrits seront forcés de changer d'école.