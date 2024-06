Des jeunes kayakistes se retrouvent bloqués au milieu de la Lesse: "Les nageurs d’eau vive ont sécurisé la traversée"

Trois kayakistes ont dû avoir très peur, ce dimanche après-midi, vers 17h30. Après avoir perdu leurs embarcations après le barrage de Vilatoile, "deux jeunes filles et un adolescent se sont retrouvés bloqués au milieu de la Lesse sans pouvoir regagner la rive", explique le lieutenant Patrice Lietart, de la zone Dinaphi.

Par chance, l'une des victimes avait son GSM encore opérationnel et a pu appeler les secours : "Les pompiers et ambulanciers de la zone Dinaphi ont été appelés. Ils ont envoyé sur place une PMF (une autopompe multifonction) du poste d’Yvoir ainsi que six nageurs d'eau vive et une ambulance", liste Patrice Lietart.