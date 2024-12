Jonathan quitte son domicile de Namur à Noël et disparait: la police lance un avis de recherche

Le mercredi 25 décembre 2024 vers 10h55, Jonathan RUELENS, un homme âgé de 38 ans, a quitté son domicile situé rue de Gembloux à Namur. Depuis, il ne s’est plus manifesté.

Jonathan mesure environ 1m80 et est de corpulence normale. Il a les yeux bleus et de courts cheveux bruns coiffés avec du gel et vers l’arrière. Il a un tatouage avec le prénom "Tanya" dans le cou. Au moment de sa disparition, il portait un pantalon en jeans, un pull orange, une veste matelassée noire à capuche et sans manches, des baskets noires de marque « Nike » et une casquette blanche avec l’inscription "Nike". Il est en possession d’un grand sac noir.