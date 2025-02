Les Andennais retrouvent un bâtiment qui leur est cher, après 10 ans de travaux: "C'est un patrimoine exceptionnel"

Elle a retrouvé toute sa splendeur, après trois ans et demi de travaux. C'est surtout la façade nord de la collégiale Sainte-Begge qui a donné le plus de travail aux artisans. Chaque pierre a dû être inspectée une à une. "C'est vraiment quand on est face à la façade et qu'on fait une auscultation au marteau pour déterminer quelle pierre devait être remplacée, qu'on s'est rendu compte qu'au départ, on était à quelques pierres, on se retrouvait à une grosse quantité de pierres à remplacer", rapporte Luc Vrancken, agent technique en chef à la ville d'Andenne.

Il a fallu faire face à beaucoup d'imprévus, les corps de métier ont dû mettre en œuvre tout leur savoir-faire. "Certaines pierres ont été taillées et au moment où on tombait sur la pierre saine, on a arrêté cet élément-là et puis on est venu remettre un greffon dessus qu'on a refixé à la pierre à l'arrière".