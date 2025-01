Plusieurs cours d'eau wallons ont débordé: "Actuellement, il y en a 15 en alerte rouge"

Après les récentes chutes de neige et un redoux marqué, 15 cours d’eau wallons sont en alerte rouge et une vingtaine en alerte jaune. Plusieurs rivières ont débordé, causant des inondations dans plusieurs localités, notamment à Thon-Samson et Profondeville.

À Namur, la police signale des débordements de la Sambre et de la Meuse "à plusieurs endroits". Certains endroits sont interdits à la circulation, et les forces de l’ordre rappellent l’importance de ne pas franchir les rubalises installées pour sécuriser les zones à risque.

Les automobilistes stationnés dans ces zones sont priés de déplacer leur véhicule au plus vite.

Selon le Centre de crise et le site Hydrométrie Wallonie, l’Ourthe et ses affluents figurent parmi les cours d’eau les plus touchés. "Les débits sur l’Ourthe inférieure ont atteint leur pic et entament une lente décroissance, mais ils restent élevés. La phase d’alerte de crue est donc maintenue jusqu’à nouvel ordre", précise le site officiel.

La crue en cours dépasse légèrement celle de janvier 2024, et la prudence reste de mise, notamment à proximité de l’Our, de l’Amblève, des affluents de la Haute Meuse, de la Lesse ou encore du Viroin, également en alerte rouge.

Thon-Samson sous les eaux

À Thon-Samson, le Samson a débordé, inondant la place communale et les caves des habitations voisines. Les habitants, surpris à l’aube, ont pu compter sur l’intervention des pompiers de la zone NAGE, qui ont installé des pompes pour limiter les dégâts.