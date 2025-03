Que faire des vêtements de grossesse ou d'allaitement? Voici les valises de maternité "tournantes" que des mamans se prêtent

Vous vous êtes déjà demandé ce que vous pouviez faire avec les vêtements de grossesse ou d'allaitement inutilisés. Ils ne servent que quelques mois dans une vie de maman. Une habitante de Waterloo a décidé de créer des valises de maternité "tournantes". 19 circulent à Bruxelles et en Brabant wallon. La jeune maman rend la valise quand elle n'en a plus besoin et les affaires sont prétées à une autre.

Cinq mois après avoir donné naissance à son petit Lazare, Héloïse revient à Waterloo chez Caroline, avec la valise de maternité qu'elle lui a confiée pendant sa grossesse. L'idée de Caroline est née via un groupe Facebook "Donner aux vêtements de grossesse une seconde vie".

"Moi le but derrière tout ça, c'est vraiment d'agir au niveau éco-responsabilité, éviter cette surconsommation, à savoir que les vêtements de grossesse c'est très éphémère, ça couvre une certaine période, et après on ne sait plus les mettre. Donc, ils sont en général en très bon état", explique Caroline, créatrice de la valise de maternité tournante.