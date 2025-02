Un concours de Miss... qui récompense la personnalité: "Comme on les voit habituellement, c'était pas possible pour moi"

Un concours de Miss sans critères de beauté avec une élection qui ne se base pas sur le poids ou la taille, mais plus sur la personnalité des candidates. C'est ce qui a donné à Zoé l'envie de se lancer. "J'avais pas vraiment envie de participer, j'ai jamais vraiment aimé les concours de Miss et de beauté parce que je ne rentre pas dans les codes et au final je me suis dit que c'était l'opportunité pour moi de me reconstruire, de m'épanouir et de commencer à briller".

Au total, 23 candidates se présentent. Parmi elles, Véronique, la doyenne du groupe, qui a toujours rêvé d'être mise sur le devant de la scène. "Une Miss, comme on les voit habituellement, c'était pas possible pour moi. Et moi, étant jeune, je voulais être comédienne déjà à la base, ce que je n'ai jamais fait, donc j'ai toujours aimé la scène".