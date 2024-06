Annulation du Feel Good Festival: quels recours pour les consommateurs ?

Le Feel Good Festival, qui devait se tenir du 27 au 30 juin, n'aura pas lieu. "La météo en a décidé autrement", justifient les organisateurs. En effet, la structure s'enfonce dans le sol. L'annulation d'événements soulève des questions sur les garanties offertes aux consommateurs. Qu'en pense Test Achats ?

On ne peut pas vérifier.

Selon Test Achats, l'absence des conditions générales sur le site pose problème : "On ne peut pas vérifier ce à quoi l'organisateur s'était engagé malheureusement". Deuxièmement, le recours à la météo comme cas de force majeure est également contesté. Test Achats estime que la météo en Belgique ne devrait pas être considérée comme un cas de force majeure. "Est-ce qu'on peut vraiment considérer que la météo en Belgique constitue un cas de force majeure et non pas un élément qui doit être impérativement pris en compte dans le cadre de l'organisation du festival ?", se demande Julie Frère, porte-parole de Test Achats.