Jusqu'à 312€ d'économies par an: voici comment faire baisser la facture de votre abonnement GSM

Selon l'ibpt, l'institut belge des services postaux et des télécommunications, il est possible de faire des économies en comparant davantage les offres proposées pour votre abonnement téléphonique.

L'institut belge des services postaux et des télécommunications (ibpt) vient de publier une étude avec pour but de "donner de la visibilité à l’ensemble des opérateurs mobiles actifs sur le marché résidentiel, de montrer le coût des plans actuellement disponibles à la vente et les alternatives possibles en termes d’offres ainsi que de stimuler la concurrence entre opérateurs".

Ainsi, en moyenne, et sur base des prix du 15 octobre dernier, vous paierez en moyenne 15,64€ par mois pour un abonnement mobile de base (100 minutes d'appel et 2 GB de data) contre 9€ auprès des marques secondaires et 8,96€ chez les marques alternatives.

Pour un abonnement intensif (minutes d'appel illimitées et 50 GB de data), ce sont, en moyenne, les marques secondaires qui sont les plus intéressantes: 21,50€ par mois. Les marques primaires et alternatives sont plus chères avec des prix respectifs de 28,60€ et 32,87€.

En rentrant dans le détail des offres, l'insitut affirme que d'énormes économies peuvent être réalisées. Dans le cas d'un abonnement de base, les offres les plus chères coûtent entre 15 et 20 euros alors que des opérateurs proposent des abonnement similaires à un peu plus de 5€. Sur une année entière, l'écart entre les deux offres est tout de même de 119,88€.

Dans le cas d'un abonnement mobile intensif, cette différence monte même à 312€.

L'ibpt conclut avec quelques conseils. "définir clairement ses besoins, s’informer sur l’offre mobile et comparer les prix régulièremen".