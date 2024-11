Le "Black Friday" n'est pas une aubaine pour tout le monde: voici pourquoi

Ce vendredi, c'est "Black Friday" dans les commerces. Ces promotions du mois de novembre poussent de plus en plus les consommateurs à anticiper leurs cadeaux de fin d'année. Le hic: cela a un impact négatif sur les petites structures.

Le mois de décembre n'est plus la période la plus prisée pour les cadeaux de fin d'année. En cause: le "Black Friday". Ces soldes dont la tradition nous vient des États-Unis posent question du côté des petits commerçants. Si les clients sont heureux de faire des économies, cela a un impact négatif sur ces indépendants qui réalisent 30% de leur chiffre d'affaires en décembre.

"Ce que nous regrettons en tant que représentants des indépendants, c'est que le commerçant indépendant n'a pas la possibilité financièrement de suivre parce qu'il n'est pas assez robuste économiquement. Il ne peut pas faire tout le temps des promotions et des réductions de prix. Donc, c'est autant d'achats et de consommation qui va échapper au chiffre d'affaires des plus petits qui en ont bien besoin", dénonce Christophe Wambersie, secrétaire général du syndicat neutre pour indépendants (SNI).