"Un goût extraordinaire": voici pourquoi le pain au levain séduit autant

Au 20e siècle, le levain est délaissé au profit de la levure chimique. Celle-ci permet d'accroître la production, tandis que le levain demande plus de temps : "Pour un pain qui est cuit le mercredi matin, on vient nourrir notre levain le lundi soir. Le mardi, on vient faire la pâte et puis on le laisse fermenter".

Dans la boulangerie de Vincent Linard, les pains sont rois. Au blé, au seigle ou aux graines, ils se déclinent sous toutes les formes, mais ont tous un point commun : le levain. "C'est de l'eau et de la farine qu'on va laisser fermenter pour produire de la levure et des bactéries, ce qui va permettre au pain de lever et de s'acidifier un peu", explique le boulanger.

Chaque jour, Vincent produit entre 100 et 250 pains. Il constate une hausse des fréquentations et des clients satisfaits. "On voit une différence notable, notamment au niveau du goût et des saveurs", affirme un client. "C'est beaucoup plus digeste, ça a un goût extraordinaire", ajoute une autre.

"Il est plus digeste"

Le retour à un pain plus naturel résulte de la période de Covid où les recettes sur Internet pullulaient. Aujourd'hui, les pains au levain connaissent toujours une aussi grande popularité, en particulier pour ses bienfaits et son goût si unique. "Le pain au levain a plus d'arômes, il se conserve mieux parce qu'il est un peu plus acide, il est plus digeste", confirme Vincent Linard.

En moyenne, un pain au levain vous coûtera six euros.