Ahmed observe ce "gros insecte" dans son jardin: voici pourquoi il devrait en voir d'autres ces 30 prochains jours

En sortant les poubelles dans son jardin, Ahmed, un habitant de Farciennes, a été surpris par un gros insecte. "Ça ressemblait à une énorme guêpe, décrit-il après nous avoir joints via le bouton orange Alertez-nous. J’en ai profité qu’elle soit posée sur le mur de ma maison pour la capturer. Elle est dans petit bocal fermé". Ahmed a alors eu le loisir de l'observer et a été impressionné par sa taille. "J’ai tout de suite pensé à un frelon mais sans certitude", témoigne-t-il. Comme le montre la vidéo d'Ahmed, l'insecte mesure en effet plusieurs centimètres. Son corps est ligné noir et jaune. Alors, serait-ce une guêpe ou un frelon ? "Il s'agit d'un frelon européen, éclaire le Dr. Jean-Yves Zimmer, entomologiste (spécialiste des insectes, ndlr). Il ne s'agit donc ni d'une guêpe ni d'un frelon asiatique".

A quoi reconnaît-on un frelon européen? D'abord, le frelon européen est plus grand que le frelon asiatique. "Les adultes mesurent entre 2 et 3 cm", détaille le spécialiste. La couleur diffère aussi: "Le frelon européen a l'aspect d'une grosse guêpe: les pattes sont d'un brun/rouge, le thorax est plutôt roux et les lignes jaunes et noires sont visibles", décrit Jean-Yves Zimmer. Le frelon asiatique, lui, a l'extrémité des pattes jaune vif, ce qui est un signe distinctif fort pour le reconnaître. "Il est aussi plus sombre que l'européen, son thorax et sa tête sont presque de couleur noire".

Ahmed risque de voir de plus en plus de frelons ces prochaines semaines

Le frelon européen a toujours vécu dans nos contrées. "Il y a tout à fait sa place et n'est pas plus dangereux qu’une guêpe", rassure l'expert. Il est donc tout à fait normal qu'Ahmed en ait aperçu dans son jardin et plus particulièrement à cette période de l'année. En effet, nous entrons dans la période (jusque mi-octobre), ou l'on risque d'en voir le plus: "La reine a créé le nid vers le mois de mai, explique le Dr. Jean-Yves Zimmer. A mesure que le nid grandit, la colonie grandit et le nombre d'ouvrières augmente. Vers la mi et la fin septembre, le nid arrive à son apogée: les mâles vont alors être produits pour les accouplements, ce qui va encore augmenter le nombre d'individus", dévoile le scientifique.