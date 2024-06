"C’est très dangereux": Samy, malvoyant, dénonce le manque d'adaptation des terminaux bancaires dans les magasins

Samy nous a contactés via le bouton orange Alertez-nous pour dénoncer l'utilisation de bornes de paiement tactiles dans les magasins. Malvoyant, il s'estime victime de discrimination, car ces terminaux bancaires ne présentent aucun repère et sont donc inadaptés. Mais à partir de juin 2025, une nouvelle législation imposera des règles d'accessibilité et pourrait bien changer la donne. Explications.

En cause ? L'utilisation de moyens de paiement tactiles dans certains commerces, qui ne sont pas adaptés pour les personnes déficientes visuelles. Impossible donc pour Samy de composer son code secret sur un pavé tactile, faute de repère comme l'écriture braille. "C'est de plus en plus récurrent, je fais face à cette situation dans tous types de magasins", dénonce-t-il.

En plus de ne pas voir le prix, le problème, c'est que face à ce type de machine, Samy n'a pas d'autre choix que de donner son code au commerçant pour pouvoir payer.

À lire aussi L'application itsme plus accessible aux malvoyants

Mais cette solution n'est pas envisageable : "C’est très dangereux ! On est aujourd’hui face à un système qui est complètement tactile et où il y a 0% d’accessibilité. On a deux options : soit le sans contact, si on a la chance que ça fonctionne, et il faut quand même faire confiance au commerçant. Soit, on ne peut pas faire de sans contact, car la somme dépasse 50 euros, et alors là, on doit payer avec notre code sauf que c'est impossible pour une personne déficiente visuelle de le faire, et donner son code à un commerçant, ça peut être dangereux pour nous, on est vulnérables", explique-t-il.

Faute de moyen de paiement sécurisé, Samy a déjà dû abandonner ses courses à la caisse

De manière générale, Samy explique se sentir "enfermé" au niveau des possibilités de paiement. Et cela n'est pas lié uniquement aux terminaux bancaires tactiles : "A Bruxelles, les guichets pour retirer de l’argent sont de plus en plus rares, il faut marcher très longtemps pour en trouver un. Et si en plus on tombe sur ce genre d’appareil, ça n’inspire pas confiance et on n’a pas envie de payer dans ces circonstances".