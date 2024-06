Emma, 4 ans, est atteinte d'une maladie incurable: "Pourquoi doit-elle passer des tests tous les 3 ans?", s'interrogent ses parents

Les parents de la petite Emma nous ont contactés via le bouton orange Alertez-nous. Leur fille est atteinte d’une maladie incurable. Pour recevoir des aides financières, ils doivent introduire un dossier auprès de la sécurité sociale tous les 3 ans. Ils sont épuisés et ne comprennent pas cette obligation administrative.

Cette démarche, les parents doivent l’effectuer tous les trois ans. La maladie de leur fille est pourtant incurable. "On ne comprend pas pourquoi on doit se présenter tous les 3 ans avec les bilans des médecins alors que c’est incurable, on ne pourra jamais la soigner. Cela ne changera pas. Ce sera comme ça pour toute la vie", conclut la mère de famille.

"L’impact sur la famille peut être plus important en grandissant ou moins important. Moins important, si l’enfant va à l’école, s’il est encadré dans une autre structure. Et plus important, si les parents devaient arrêter de travailler. Ce n’est vraiment pas pour embêter les gens, mais plutôt pour coller à la réalité et aux besoins de l’enfant", indique Lara Kotlar, la porte parole de l'AViQ.

Pour soulager les parents, les délais entre les évaluations peuvent être ajustés avec le médecin traitant, prolongés dans certains cas. Si le handicap ou la maladie se dégrade, les familles ont la possibilité d’introduire un dossier plus rapidement et sur base volontaire.