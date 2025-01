"Elles sont trop petites": en plein milieu d'année scolaire, les filles d'Edwine sont contraintes de prendre le bus seules à 7 et 10 ans

Edwine a été contrainte de revoir toute son organisation matinale depuis le 2 décembre dernier. Cette maman nous a contactés via le bouton orange Alertez-nous après avoir reçu un courrier du TEC stipulant que ses filles de 7 et 10 ans allaient être "affectées à la ligne publique" pour se rendre à l'école. Notre interlocutrice ne trouve pas cela admissible.

La maman n'a pas de véhicule et travaille à proximité de son domicile. Elle ne peut donc pas conduire ses filles à l'école. Quant à la ligne publique, elle n'est pas non plus une option: "Mes filles n'ont que 7 et 10 ans, j'estime qu'elles sont trop petites pour prendre le bus seules", avance la Binchoise.

Exit le car scolaire, direction la ligne publique. C'est en quelque sorte ce qu'il fallait retenir de la lettre du TEC qu'a reçue Edwine. Elle raconte: "Les filles prenaient le transport scolaire devant chez ma maman. Le car allait jusqu'à l'école avec un accompagnant. Depuis le 2 décembre dernier, elles n'y ont plus droit et sont affectées à la ligne publique. Cela faisait des années que mes enfants prenaient ce car au même endroit." La nouvelle est tombée fin octobre, ce qui n'a pas laissé beaucoup de temps à Edwine pour se retourner.

La porte-parole du Service public de Wallonie précise que l'âge des enfants concernés n'entre pas en ligne de compte dans la circulaire. En d'autres termes, si les filles d'Edwine ne respectent plus les conditions énoncées ci-avant, peu importe qu'elles n'aient que 7 et 10 ans. La circulaire prévoit qu'elles empruntent la ligne publique.

Dans la lettre du TEC, on peut lire que le ramassage scolaire représente une alternative en cas de "carence" de lignes publiques. Dès lors, quelles sont les conditions pour pouvoir bénéficier de ces transports "personnalisés"? Nous avons posé la question à Stéphane Thiery, chargé de communication du TEC.

"On a demandé des explications"

Désemparée, Edwine s'est adressé à Kevin Van Houter, échevin de l'Enseignement de la ville de Binche. Pendant un bref entretien, ce dernier nous a dit "regretter la situation", sans savoir y remédier. "On essaye de plaider la cause des parents, mais ce n'est pas toujours possible", avance-t-il.

"Quand on a été informé, on a essayé de comprendre ce qui justifiait ce changement. Après des échanges avec le TEC et étude des dossiers, le transporteur a rétropédalé pour certaines familles", explique-t-il. Il continue: "Ils renvoient toujours à la circulaire, mais dans cette circulaire, aucune importance n'est donnée à la sécurité ou à l'âge des enfants." L'échevin déplore également que ce changement ait eu lieu en pleine année scolaire: "C'est très perturbant."

Au même titre que son représentant communal, Edwine ne peut que regretter la nouvelle. S'il elle ne veut pas que ses filles empruntent la ligne publique, cette maman devra trouver une autre solution.