Il y a des nids de poule dans la rue de Georges, qui va s’occuper de rembourser les dégâts sur sa voiture ?

Georges nous a contactés via le bouton orange "Alertez-nous". En effet, dans sa rue, il y a des nids de poule et ceux-ci ont provoqué des dégâts sur sa voiture. Qui doit alors s'en charger ?

Que faire en cas de dégradation ?

Si la route est dégradée et que c’est ça qui a provoqué un dégât sur votre voiture, le gestionnaire de voirie peut vous rembourser, mais pour ça, il faut que vous ayez une preuve. Vous devez prouver le lien de cause à effet entre le nid de poule, par exemple, et le dégât de votre voiture.