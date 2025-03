"J'ai perdu mon sang-froid face à cette situation": Frédéric se fait voler sa place de parking puis... flasher 4 fois en une heure

C'est une situation que Frédéric aurait bien voulu éviter. Un soir en rentrant chez lui, l'accès à sa place de parking est bloquée par un inconnu. Énervé et perdant patience, il tourne près d'une heure pour trouver une place dans son quartier... et se fait flasher pas moins de quatre fois.

Frédéric prend donc son mal en patience et décide de chercher une autre place où se garer dans son quartier. Mais plus le temps avance, plus l’homme perd patience. "Je ne trouvais pas de place disponible, j’ai donc fait des allers-retours sans cesse, je commençais à perdre patience".

Après plus de 45 minutes à tourner dans les rues, l’homme finit par trouver une place de stationnement. Quelques jours plus tard, Frédéric reçoit une mauvaise nouvelle. Lorsqu’il cherchait une place de parking, Frédéric s’est fait flasher pas une, mais quatre fois. "Un véhicule banalisé flashait les voitures qui roulaient à plus de 30km/h ce soir-là. J’ai reçu deux amendes à 21 h 28, pour avoir roulé à 41 km/h et à 42 km/h (vitesse recorrigée, NDLR)", explique-t-il.

À 22 h 09, l’homme est flashé une troisième fois à 42 km/h. "Perdant très franchement mon sang-froid par rapport à cette situation rocambolesque et surréaliste, la dernière sera le coup de guillotine." Frédéric se fait flasher une dernière fois, à une vitesse beaucoup plus élevée : 57km/h à 22 h 18. "Je n’avais plus aucune patience", avoue Frédéric, à propos de ce soir-là.