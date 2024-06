Surréalisme belge en province de Luxembourg: pourquoi tous les panneaux de ce rond-point sont-ils installés en double?

Nous avons contacté le bourgmestre de la commune d'Etalle, Henri Thiry, qui n'est pas au courant des travaux. "En principe, ils devaient mettre des panneaux pour désengorger, afin de rediriger le trafic vers Arlon, plutôt que Habay", nous explique-t-il. Il ne s'agit donc pas de cela ici. Une employée communale nous a glissé qu'elle avait aussi aperçu les panneaux et qu'elle ne comprenait pas non plus la démarche.

"La Belgique est la Belgique, mais je ne comprends pas. Il y a un côté amusant, comique et extrêmement triste en même temps", avoue Yves. Alors qu'en est-il réellement ? D'où viennent ces panneaux et pourquoi ont-ils été installés ?

Sécurité et énergie

De plus, les panneaux réfléchissant sont plus petit, moins lourds, moins encombrant et surtout, moins dangereux. "Les poteaux passifs vont mieux absorber les chocs", assure Héloïse Winandy. Concrètement, en cas d'impact avec une voiture, il y aura moins de dégâts pour le véhicule, et, par extension pour ses passagers.

De plus, ces panneaux ne consomment pas d'électricité, c'est donc une économie en ce qui concerne l'éclairage.

Pourquoi les panneaux coexistent-ils ?

La SOFICO ne pouvait-elle pas installer les nouveaux panneaux et retirer les anciens dans la foulée ? Pas vraiment, à en croire leur porte-parole. "Ce ne sont pas les mêmes entreprises qui s'occupent de placer les panneaux et d'enlever les anciens", répond-elle.

Il est donc nécessaire que les nouveaux et anciens panneaux cohabitent le temps que l'entreprise s'occupe de la dépose de la signalisation rétroéclairée.

De l'argent mal investi ?

Les travaux de remplacements des panneaux rétroéclairés doivent durer quatre ans. Ils ont commencé il y a 3 ans, ce qui laisse donc un an pour voir ces panneaux rétroéclairés disparaître (sauf sur les autoroutes, comme expliqué précédemment). Mais est-il logique et intéressant d'opérer ces travaux ? "Pour la province de Luxembourg, on est à un million d'euros pour les quatre années", explique la porte-parole de la SOFICO. Une somme comparativement faible, selon elle.

Selon Yves, cet argent serait mieux investi dans la réparation des routes : "À côté de ça, il y a une nationale qui est pleine de trous. Ils rebouchent avec du tarmac à froid, ce n'est pas la solution", regrette-t-il. Une remarque que tempère la porte-parole de la SOFICO. "Il faut à un moment remplacer les infrastructures, c'est une question de durée de vie et de sécurité. Ce n'est pas au détriment d'autres travaux, c'est en complémentarité".