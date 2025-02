Le père de Sabrina a reçu une carte rouge au contrôle technique pour klaxon défectueux, est-ce légal?

Selon "Autosécurité", organisme chargé des contrôles techniques, un klaxon qui ne fonctionne plus est considéré comme une défaillance majeure, conformément à une directive du Parlement européen de 2014. Cette classification implique l’attribution d’une carte rouge, interdisant temporairement la circulation du véhicule.

Sabrina nous a contactés via le bouton orange Alertez-nous. Selon elle, le carton rouge qu’a reçu son papa pour son klaxon défectueux n’est pas justifié. Elle se demande donc si c’est bien légal.

D’autres causes fréquentes de carte rouge

Le klaxon défectueux n’est pas la seule cause de carte rouge au contrôle technique. Parmi les problèmes les plus fréquents entraînant cette sanction, on retrouve :

• Des pneus très endommagés,

• Des amortisseurs abîmés,

• Des problèmes de freins.

Même si la sanction peut sembler sévère pour un simple klaxon, elle s’inscrit dans une politique de sécurité routière stricte visant à garantir que tous les véhicules en circulation soient en parfait état de fonctionnement.