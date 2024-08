Nathan pêche un silure de plus de 50kg et de 2 mètres de long: "Ça a énormément de force"

Nathan a pêché un silure de plus de 50 kg et de 2 mètres de long dans la Meuse, à Dinant. Un cas rare ou un phénomène normal ? Quels types de poissons peut-on trouver dans nos rivières ?

Le pêcheur entame alors un combat de 45 min avec le poisson en bout de ligne. Il finit par réussir à l’attraper : "On sent le poids du poisson, mais on ne sait pas réellement la taille de la bête. Et puis quand j’ai vu la tête, j’ai compris que c’était un beau silure". Il sort de l’eau un silure de plus de 2 mètres de long et pesant plus de 50 kg. C’est la première fois que le jeune homme pêche un poisson de cette envergure.

Vendredi matin, aux alentours de 5h30, ce pêcheur est tiré de son sommeil par une prise qui tire vigoureusement sur sa canne à pêche. "Ça a commencé à s’emballer. J’ai juste eu le temps de mettre mes chaussures et de courir jusqu’à mes cannes. (...) Ça a énormément de force", raconte-t-il via le bouton orange Alertez-Nous.

Plus de trente espèces de poissons différentes

Selon Amaury Jadin de chez Riveo, pêcher un poisson de cette envergure n’est pas une exception, mais le cas reste rare : "Deux mètres, c’est une très belle prise pour un pêcheur, il s’en souviendra pendant longtemps".

Habituellement, on pêche plutôt de plus petits poissons tels que des carpes ou des truites dans nos rivières et fleuves. "On a plus de trente espèces différentes en région Wallonne, mais des silures d’un mètre sont monnaie courante", souligne ce dernier.

La pêche est pour de nombreuses personnes un hobby qui reste tout de même réglementé. "On ne fait pas ce qu’on veut", affirme Amaury Jadin. "La tendance veut qu’on remette ces poissons dans l’eau. Pour la nouvelle génération, c’est "la pêche plaisir", donc on capture un poisson et on le relâche le plus naturellement possible".