Ohey : l'abattage du daim "Bambi" suscite l'émoi, le SPW justifie sa décision

Le Département Nature et Forêt juge qu’il était nécessaire de mettre fin aux souffrances de l'animal. François, responsable de l’asbl Aide aux Animaux Belgique, conteste cette décision, estimant que d'autres options étaient possibles.

L'abattage d'un daim, surnommé "Bambi" par les habitants d'Ohey, suscite une vive émotion au sein de la commune. Les Oheytois, notamment les enfants, s’étaient pris d’affection pour l’animal, qu’ils appelaient "Bambi". Blessé, le daim a été tué suite à une décision du Département Nature et Forêt (DNF), provoquant indignation et incompréhension dans le village. François Hascher, responsable de l’asbl Aide aux Animaux Belgique, dénonce via le bouton orange Alertez-nous une décision précipitée. "Il y avait d'autres solutions", affirme-t-il.

Il était d’une gentillesse incroyable.

Martine, habitante d'Ohey, se souvient avec émotion de ce daim qui faisait partie du quotidien du village. "Il venait me dire bonjour tous les jours. Il broutait l’herbe. Il buvait dans la gamelle des oiseaux", raconte-t-elle. "Il était d’une gentillesse incroyable. Il n'attaquait ni les chiens, ni les chats."