Il errait là, dans les champs montois: des chasseurs font grincer des dents après avoir abattu un cerf à Mons

Mardi, 3 chasseurs l'ont finalement, non loin de la Cité de l'Enfance, après avoir reçu l'autorisation de tirer de la police, qui a suivi les conseils prodigués par le Département de la Nature et des Forêts. "Si cet animal se retrouve sur la route ou sur une autoroute, cela peut faire de très gros dégâts, on devait donc trouver une solution pour la sécurité publique. La plus raisonnable, c'était malheureusement de l'abattre", nous confie Nicolas Yernaux, Porte-parole du Service Public de Wallonie, pour justifier cette décision.

"C'est juste un objet"

Du côté des sociétés de protection des animaux, on bondit. La décision d'abattre l'animal ne plaît pas du tout, d'autant que d'autres pistes devaient encore être explorées pour éviter de devoir tuer le cerf. "En 50 minutes, on avait quasiment trouvé un vétérinaire qui se déplaçait, on avait trouvé le moyen de transport pour soulever cet animal et le déplacer mais la police n'a pas voulu attendre et a opté pour la solution du Département Nature & Forêt et de détruire cet animal, c'est le terme cynique qu'ils utilisent. Pour eux, ce n'est pas un animal, c'est juste un objet", s'insurge. Gaëtan Sgualdino, directeur de la SPA de La Louvière.

L'animal n'était pas à l'état sauvage. Il vivait dans une ferme et a pu s'en échapper après la chute d'un arbre sur une clôture. Une dizaine d'autres cerfs sont d'ailleurs encore dans la nature.