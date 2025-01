Tout n'est pas rose avec Digi, l'opérateur à 5€: "Impossible de me contacter", "J'ai dû attendre des heures" nous confient Michel et Xavier

Arrivé sur le marché il y a quelques mois, le nouvel opérateur Digi rencontre quelques difficultés : transfert de numéro d’un opérateur à l’autre qui prend plusieurs jours, data mobile parfois indisponibles et service clients lent. Plusieurs clients dénoncent ces problèmes via le bouton orange Alertez-nous.

Michel contacte donc Digi, souscrit un nouvel abonnement et crée un nouveau numéro de téléphone. Première surprise pour Michel, le temps d’attente : "J'ai attendu plusieurs jours avant de recevoir ma carte SIM. Heureusement, j’avais encore mon autre numéro." Deuxième surprise, le nouveau numéro n’est mentionné nulle part sur la carte SIM : "Comment je suis censé le connaitre s’il n’est indiqué nulle part ?", s’étonne-t-il. Une fois sa nouvelle carte SIM reçue, Michel l’insère dans son téléphone : "A première vue, il n’y avait pas trop de problèmes. J’ai pu appeler et recevoir des appels".

Michel est client chez Proximus depuis plusieurs années. Chaque mois, son abonnement lui coûte entre 20 et 27 euros. Quand il entend parler du nouvel opérateur Digi, il voit ça comme une opportunité : "J’ai entendu la publicité à la TV, au journal télévisé aussi on en a parlé, donc je me suis dit que j’allais tester." Avant de résilier son abonnement chez Proximus, Michel préfère tester l’opérateur : "Je n’ai pas transféré mon numéro directement, j’ai préféré en créer un autre chez Digi et j’ai bien fait."

Mais rapidement, le réseau se dégrade : "Parfois ça fonctionne, parfois pas et comme il n’y a pas de messagerie, on ne peut jamais savoir si on nous a appelé". La mauvaise qualité des appels est aussi pointée du doigt par Michel : "J'habite dans la commune de Grez-Doiceau, je sais que parfois le réseau peut être compliqué, mais quand même, avec Proximus, je n’ai jamais eu de soucis".

Mais ce qui désole le plus Michel dans cette situation est la qualité du service après-vente : "J’ai appelé pendant des heures le numéro disponible et je n’ai jamais eu personne au bout du fil". Après de nombreuses tentatives et plusieurs mails envoyés, Michel a finalement réussi à rentrer en contact avec le support de l’opérateur. Son abonnement sera résilié le 31 janvier prochain.

Ce n'est pas un cas isolé

Michel n’est pas le seul à avoir été déçu par ce nouvel opérateur. Xavier a, lui aussi, fait ce constat : "Je ne m’en suis pas rendu compte tout de suite, mais je ne recevais plus les appels ni les SMS". C’est un proche qui a alerté Xavier sur la situation : "On m’a envoyé un message sur WhatsApp pour me prévenir qu’on essayait de me contacter en vain depuis plusieurs jours." Xavier ne comprend pas, car il avait pourtant du réseau : "Quand moi, j’essayais d’appeler cette personne, ça fonctionnait, mais impossible de recevoir les appels ou les messages". Un souci que Xavier a trouvé particulièrement ennuyant : "Je devais recevoir des codes de sécurité par message pour me connecter à certaines applications, mais du coup, c'était impossible".