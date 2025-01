L'opérateur Base réagit à l'arrivée de Digi sur le marché: plusieurs abonnements sont désormais renforcés

À partir de ce lundi, les abonnés BASE, qui ont d'office les appels et SMS illimités, reçoivent 15 GB au lieu de 8 GB de données pour l'abonnement à 15 euros, 50 GB au lieu de 25 pour celui à 20 euros, 90 GB au lieu de 50 pour la formule à 29 euros et 300 GB au lieu de 120 pour celle à 39 euros. L'offre de données sera également augmentée pour les indépendants.

L'opérateur va aussi appliquer une promotion "à vie" de 25% de ces prix sur tous les nouveaux abonnements souscrits en ligne entre ce 13 janvier et le 3 mars prochain. Les clients, nouveaux ou existants, bénéficient automatiquement de ce "boost" de datas. Tous les abonnés seront informés au cours des prochains jours par SMS et courriel.

"Ce changement a pour objectif de rendre notre offre plus compétitive ainsi que de permettre de rencontrer et d'anticiper les besoins en datas de plus en plus importants de nos clients", explique BASE, qui constate chaque année une augmentation de plus de 30% de la consommation de données mobiles.

Il y a un mois, Digi avait créé un petit séisme dans le marché des télécoms belge avec son offre à 5 euros pour des appels et SMS illimités et 15 GB d'internet mobile, le tout avec une connexion en 4G. Depuis lors, tous les opérateurs ont revu substantiellement l'offre d'au moins une de leurs marques.