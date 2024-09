Avec le retour des cloches, Notre-Dame retrouve sa "voix" avant la réouverture

Ed JONES

Une bénédiction religieuse et trois coups d'airain en symbole de "renaissance": Notre-Dame de Paris a retrouvé sa "voix" jeudi avec le retour des huit cloches de sa tour nord, nouvelle étape-clé à moins de trois mois de la réouverture de la cathédrale.

De "Gabriel", et ses plus de quatre tonnes, à la plus petite "Jean-Marie" (800 kg environ), baptisée en hommage au cardinal Jean-Marie Lustiger, archevêque de Paris de 1981 à 2005, ces huit cloches portant le nom de personnalités ayant marqué la vie du diocèse et de l’Église sont arrivées en fin de matinée sur un camion, au milieu de quelques dizaines de curieux présents pour immortaliser ce retour.