Dans l'Etat clé de Géorgie, le comptage manuel des voix suscite la controverse

A quelques semaines de l'élection présidentielle américaine du 5 novembre, la Commission électorale de cet Etat a adopté en septembre une disposition controversée exigeant de chaque comté qu'il recompte à la main les bulletins de vote, en plus du comptage déjà effectué par les machines.

A Leesburg, dans les campagnes du sud-ouest de la Géorgie, une dizaine d'agents électoraux sont assis à des tables et feuillettent des piles de papier vierge, s'habituant à décompter à la main les bulletins de vote.

Veronica Johnson, chargée d'organiser les élections pour le comté de Lee, estime que le dépouillement manuel ne devrait pas poser trop de problèmes, surtout dans son petit territoire. Mais l'enjeu n'est pas uniquement logistique.

La Géorgie est l'un des sept Etats clés qui devraient décider du sort de l'élection. Et les nouvelles instructions ont été adoptées par une commission favorable à l'ex-président et candidat républicain Donald Trump, suscitant l'inquiétude du camp adverse.

Des responsables électoraux républicains comme démocrates estiment que ce décompte manuel est non seulement inutile mais qu'il pourrait aussi semer la confusion, en ralentissant le processus et car il est plus susceptible d'entraîner des erreurs.