Des patients et la Croix-Rouge appellent au don de sang via l'exposition "Sang%Utile"

La Croix-Rouge de Belgique, plusieurs associations de patients et des hématologues ont mis au point l'exposition itinérante "Sang%Utile" qui sera présentée, durant ce mois, dans trois hôpitaux bruxellois également connu comme mois du cancer du sang. Cette exposition, organisée en partenariat à la firme AbbVie, vise à sensibiliser au don de sang et de cellules souches.

Environ 500.000 poches de sang, sont nécessaires par an pour répondre à la demande. Actuellement, le nombre de donneurs de sang est inférieur aux besoins: 1 Belge sur 10 donne du sang, alors que 1 sur 7 en aura besoin un jour.

"Chaque don peut contribuer à soigner jusqu'à 3 patients. Nous avons besoin de tous les groupes sanguins. Et parce qu'ils sont complexes et influencés par nos origines, la diversité des donneurs de sang devrait refléter autant que possible la diversité des patients", a expliqué M. Neijens, médecin responsable du Service du Sang de la région de Bruxelles à la Croix-Rouge de Belgique.