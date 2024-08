En Géorgie, les démocrates préoccupés par les entraves au vote noir

Joe Biden avait remporté de justesse cet Etat du sud-est des Etats-Unis il y a quatre ans, battant le milliardaire républicain de moins de 12.000 voix. Les bulletins des Afro-Américains et des jeunes avaient été cruciaux.

Sa candidature est "une grande source d'inspiration",dit Julian Roberts, étudiant de 19 ans, après le service du dimanche dans une église du comté de Fulton, le plus peuplé de Géorgie et qui compte environ 45% d'habitants noirs.

Le retrait spectaculaire de Joe Biden de la course au profit de sa vice-présidente, première femme noire à viser la Maison Blanche, a en effet totalement rebattu les cartes.

Les électeurs noirs sont traditionnellement démocrates et la vice-présidente a besoin qu'ils se mobilisent massivement, pas seulement en Géorgie.

Depuis, il milite pour pousser les étudiants à s'enregistrer pour voter et veut organiser des transports par bus le 5 novembre.

"On s'est mobilisés immédiatement pour soutenir" Kamala Harris, dit-il.

Selon un sondage Washington Post-Ipsos réalisé en avril lorsque Joe Biden était toujours candidat, les Afro-Américains se disant "absolument certains de voter" n'étaient plus que 62% contre 74% avant le scrutin de 2020.

Des enquêtes récentes montrent que la candidature Harris suscite davantage l'enthousiasme.

Mondale Robinson, fondateur du Black Male Voter Project, visant à inciter les hommes noirs à voter, met en garde contre tout excès d'optimisme.

"Nous ne constatons pas encore d'engouement ou d'adhésion de la part de ceux (...) que nous appelons les électeurs sporadiques".

Certains Afro-Américains "ne se reconnaissent pas dans les élections ou la classe politique", dit encore M. Robinson, également maire d'Enfield, en Caroline du Nord.

Donald Trump tente de séduire les électeurs noirs en brandissant la carotte de l'économie pré-Covid et l'épouvantail de l'immigration, qui, dit-il, menace les "emplois noirs".

"Le soutien pour Donald Trump est massif", martèle Catherine Davis, ex-candidate républicaine aux fonctions de gouverneur de l'Etat. "Sa politique a profité à la communauté noire, sans faire preuve de complaisance".

Les préoccupations économiques ou la loi adoptée sous la présidence Trump pour réduire les peines de prison des auteurs de délits les moins graves, seront suffisantes pour attirer leurs suffrages, soutient-elle.

- Restrictions électorales -

La participation étant essentielle dans les Etats clés, les militants Winnie Taggart et Todd Belcore organisent des événements pour expliquer aux gens comment s'enregistrer ou localiser leur bureau de vote.

"On cherche les gens entre 18 et 35 ans", dit à l'AFP Winnie Taggart lors d'une réunion dans un café d'Atlanta. "Et aussi ceux qui sont un peu découragés par la politique telle qu'elle est actuellement".

Wesley Benjamin, 74 ans, l'un des participants, prévoit d'inciter ses voisins à s'enregistrer.

Le comté de Fulton, qui englobe une grande partie de la ville d'Atlanta, est largement plus démocrate que le reste de la Géorgie.

Après la présidentielle de 2020, Donald Trump a prétendu, sans aucune preuve, que Fulton avait été le théâtre d'une fraude généralisée qui lui avait coûté les 16 grands électeurs de l'Etat.

L'autorité électorale de la Géorgie, en grande partie composée de conservateurs, a voté récemment pour demander au procureur de l'Etat d'enquêter à nouveau sur la gestion par le comté du vote de 2020. La semaine dernière, elle a mis la dernière main à un règlement donnant aux responsables locaux plus de possibilités de remettre en cause les résultats électoraux.

Les changements du règlement électoral, qui obligent par exemple les gens à fournir davantage de preuves de leur identité pour voter par correspondance, réduisent l'accès aux urnes où l'on peut déposer son bulletin reçu par correspondance, ont un plus grand impact sur le vote noir, estiment leurs contempteurs.

Pendant la pandémie, les gens ont appris à utiliser le vote anticipé et par correspondance, "en particulier dans les communautés noires et de couleur", dit Wanda Mosley, du Fonds Black Voters Matter.

Ces changements pourraient perturber ceux qui veulent continuer, poursuit-elle.

Crystal Greer, militante de l'ONG Protect the Vote GA, raconte avoir commencé à informer les électeurs plus tôt que d'habitude et recrute des "observateurs" qui aideront les gens le jour J.

"Je pense sans aucun doute que les entraves au vote ont augmenté", regrette-t-elle.