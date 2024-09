Exsangues, les Ehpad en quête d'un nouveau modèle économique

"Le modèle économique est périmé, tous les financeurs sont à bout de ce qu'ils peuvent faire", souligne auprès de l'AFP Didier Sapy, directeur général de la Fnaqpa, la fédération nationale des organismes gestionnaires d'établissements pour personnes âgées à but non lucratif.

"Le système est à bout de souffle" : asphyxiés par l'inflation et la hausse des charges, sous perfusion des pouvoirs publics, les Ehpad sont en quête d'un nouveau modèle économique dont les contours restent encore à définir.

Résultat, "on est sous perfusion. Un coup de l'État, un coup des départements, un coup des personnes âgées elles-mêmes", ajoute-t-il en marge des assises nationales des Ehpad organisées à Paris mardi et mercredi. "Ces rustines sont inefficaces sur le long terme, c'est comme mettre du carburant dans un réservoir percé. Ca ne peut plus durer comme ça, il faut repenser complètement le modèle économique".

Conçu au début des années 2000, le modèle économique des Etablissements d'hébergement pour les personnes âgées dépendantes (Ehpad) repose sur trois sources de financement : le résident pour la partie hébergement, le Conseil départemental pour la partie dépendance et l'Agence régionale de santé pour la partie soins.

Jugée depuis longtemps trop complexe par ses détracteurs, cette architecture financière s'est enrayée en 2020 avec la crise du Covid-19 et celle du "scandale Orpea" lié aux révélations en janvier 2022 sur des cas de maltraitances et de malversations financières.