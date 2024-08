GB: un adolescent de 17 ans inculpé pour le meurtre de trois fillettes à Southport

Un adolescent de 17 ans a été inculpé mercredi soir de meurtre et de tentative de meurtre après que trois fillettes ont été tuées lundi lors d'une cours de danse inspiré par les chansons de la star américaine Taylor Swift, dans la ville anglaise de Southport lundi.

L'adolescent a été inculpé de trois chefs d'accusation de meurtre et de dix chefs d'accusation de tentative de meurtre, rapporte la BBC. Son identité ne peut être révélée car il s'agit d'un mineur.

Selon la BBC, la famille du suspect vient du Rwanda.

Les autorités ont tenté d'appeler à la patience et à la prudence une population qui réclame des réponses sur les motivations de l'agresseur.

L'adolescent comparaîtra jeudi matin devant le tribunal de Liverpool.

Trois fillettes de six, sept et neuf ans sont décédées à la suite de l'attaque lundi dans cette ville du nord de l'Angleterre. Huit autres enfants et deux adultes qui ont tenté de les protéger ont également été blessés. Cinq victimes se trouvent toujours dans un état critique.

Dans la foulée du drame, plus d'une centaine de personnes ont été arrêtées lors d'une manifestation dans le centre de Londres à la suite de ces décès et des émeutes qui ont suivi à Southport, a confirmé la police londonienne.