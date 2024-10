Indonésie: l'ex-général Prabowo Subianto accède à la présidence

"Je jure que je remplirai les fonctions de président de la République d'Indonésie le mieux possible et le plus équitablement possible, que je respecterai la Constitution", a déclaré Prabowo devant la représentation nationale.

Applaudi par les parlementaires qui ont scandé son nom à plusieurs reprises, Prabowo, dans une tenue traditionnelle bleue, a prononcé un discours de près d'une heure.

"Nous dirigerons le gouvernement indonésien (...) en donnant la priorité aux intérêts de tous les Indonésiens, y compris ceux qui n'ont pas voté pour nous", a-t-il promis.