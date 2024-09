Julie Vanloo et Washington signent une victoire importante dans la course aux playoffs

Julie Vanloo et Washington ont décroché une courte mais importante victoire face à Atlanta (72-69) vendredi et ont pris une nouvelle option sur la qualification pour les playoffs de la WNBA, la ligue nord-américaine de basket féminin.

Avec 21 minutes de jeu, Vanloo terminé la rencontre avec 3 points et 2 assists. Brittney Sykes avec ses 20 points, 3 rebonds et 2 assists a permis à Washington de s'imposer face au Dream d'Atlanta malgré la très grosse performance d'Allisha Gray (17 points, 10 rebonds et 5 assists) pour la franchise géorgienne.

Washington occupe la 8e place du classement de la WNBA, et est virtuellement dernier qualifié pour les playoffs, avec un bilan de 13 victoires et 24 défaites devant Chicago (13 v.-24 d.). Le club de la capitale a encore trois matchs de saison régulière à disputer dont le prochain contre Atlanta, 10e (12 v.-25 d.)