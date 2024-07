Kamala Harris cible de sexisme et de désinformation

Propulsée dans la course à la Maison Blanche après le retrait de Joe Biden, qui a annoncé la soutenir, Kamala Harris deviendrait, en cas de nomination du Parti démocrate, la première femme noire et originaire d'Asie du Sud à viser la présidence.

Images truquées, insultes à caractère sexuel, insinuations racistes,... la candidate démocrate et vice-présidente Kamala Harris est depuis dimanche la cible d'un flot de faux contenus sur les réseaux sociaux, qui risque encore de s'aggraver, préviennent des experts.

La nouvelle a entraîné un déferlement de contenus sexistes et d'allégations mensongères à son encontre, dont certaines déjà contredites par le passé.

Une photographie la montrant aux côtés de Jeffrey Epstein - financier américain qui s'est suicidé en prison en 2019 avant de pouvoir être jugé pour crimes et trafic sexuels - a également resurgi.

Or, il s'agit là d'un photomontage, l'image de M. Epstein ayant été apposée sur celle du mari de la vice-présidente, Douglas Emhoff.

"Il est essentiel de nommer ces discours et mensonges pour ce qu'ils sont: une tentative de dénigrer le travail d'une femme puissante, simplement à cause de son genre, de son milieu et de sa couleur de peau", a dénoncé Nina Jankowicz, cofondatrice de l'American Sunlight Project, qui lutte contre la désinformation.