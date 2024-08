La gymnaste américaine Biles se dit "tellement fière de Simone"

L'Américaine a remporté sa sixième médaille d'or olympique, sa deuxième dans le concours général individuel, après 2016. Elle avait déjà décroché le titre olympique avec l'équipe américaine mardi.

"Vous savez ce qui est fou, c'est qu'il y a quelques années, avant Tokyo, j'avais eu tellement de chance avec ma carrière, et j'avais eu tellement de chance et en arrivant à Tokyo j'étais tellement nerveuse à l'idée de me blesser, physiquement, que j'ai en quelque sorte négligé ma santé mentale", a-t-elle confié en conférence de presse. "J'ai donc mis ça en veilleuse et puis je me suis blessée, sauf que c'était une blessure mentale. Et je pense que c'était presque plus dur que la santé physique, car à chaque fois que vous allez chez le médecin et que vous avez une blessure physique, ils vous disent 'entre trois et six semaines, trois à six mois'. J'ai donc suivi une thérapie religieusement, tous les jeudi, et désormais chaque fois que j'en ai besoin, chaque fois que je participe à de grandes compétitions", a relaté la gymnaste star.