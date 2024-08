La nouvelle campagne de CAP48 sous le leitmotiv "Tous ensemble, champions de l'inclusion"

"Tous ensemble, c'est un cri de ralliement, un slogan que nous avons entendu tout l'été dans les stades, entonné par des supporteurs avides de porter leur équipe vers le succès (…). Ce 'tous ensemble' rassembleur, mobilisateur, s'inscrit parfaitement dans le message que CAP48 veut faire passer dans sa campagne", soulignent les organisateurs de l'opération.

La RTBF multipliera ainsi les projets afin de "changer le regard de la société" et la rendre "plus inclusive".

À l'issue d'un été particulièrement sportif, l'équipe et les bénévoles de CAP48 se lancent à leur tour dans un "grand marathon" qui se poursuivra jusqu'à la grande soirée de clôture, le 6 octobre. Comme à l'accoutumée, de nombreux événements de soutien seront organisés ces prochaines semaines afin de récolter des fonds et faire exploser le compteur au profit des secteurs du handicap et de l'aide à la jeunesse.