La police de la navigation baptise quatre nouvelles embarcations

La police de la navigation a dévoilé quatre nouvelles embarcations au cours d'une cérémonie de baptême organisée à Anvers. Les bateaux emprunteront les eaux intérieures autour de Gand, Hasselt, Liège et Mons.

"Ces navires vont permettre à la police de la navigation d'effectuer des contrôles sur l'eau", explique la ministre de l'Intérieur sortante, Annelies Verlinden. "La police peut contrôler aussi bien des bateaux de plaisance que des embarcations professionnelles, tant l'équipage que les passagers. Cette acquisition vient boucler notre opération visant à donner plus de capacités à la police fédérale pour combattre le crime organisé."

Cela faisait 25 ans que la police fédérale n'avait pas acquis quatre engins patrouilleurs. Les bateaux sont équipés des moyens de communication et des systèmes de radar les plus modernes.

Dans le milieu maritime, il est encore de tradition de baptiser les navires avant leur entrée en service. Chaque embarcation se voit attribuer une marraine de baptême. Les quatre nouveaux engins vogueront donc sous le patronage de Mme Verlinden, de la commissaire nationale aux drogues Ine Van Wymersch, de la présidente du SPF Mobilité et Transport Emmanuelle Vandamme, et de l'inspectrice générale du SPW Mobilité et Infrastructure Véronique Cnudde.