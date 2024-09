La position du pape quant à la place de la femme dans la société heurte l'UCLouvain

Les signataires ont tenu à initier un dialogue avec le souverain pontife, en exprimant leurs préoccupations sur la défense de l'environnement, les inégalités face au dérèglement climatique, les "racines philosophiques" mais aussi la place des femmes dans l'Église et la société.

Dans sa réponse, le pape a déclaré que "ce qui caractérise la femme, ce qui est féminin, n'est pas déterminé par le consensus ou les idéologies. Et la dignité est garantie par une loi originelle, non pas écrite sur le papier mais dans la chair". Et d'ajouter: "la culture chrétienne élabore de manière toujours renouvelée, dans différents contextes, la vocation et la mission de l'homme et de la femme et leur être mutuel, dans la communion. Non pas l'un contre l'autre, dans des revendications opposées, mais l'un pour l'autre."