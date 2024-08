Le Liban signale des morts après une attaque israélienne

Au moins six personnes ont été tuées et trois autres blessées lors d'un raid aérien d'Israël dans le sud du Liban, a rapporté le ministère libanais de la Santé dans la nuit de vendredi à samedi. Une maison aurait été touchée dans la ville de Nabatiye.

L'armée israélienne n'a pas encore communiqué sur cette attaque.

Les tensions entre le Hezbollah et l'Etat hébreu ont été vives ces dernières semaines à la suite de l'élimination du commandant du Hezbollah, Fouad Chokr. Depuis un certain temps, le mouvement libanais et son allié l'Iran menacent Israël d'une attaque en représailles.

Les médias israéliens ont toutefois rapporté, vendredi, que le Hezbollah ne passerait pas à l'offensive pour le moment, alors qu'une trêve entre Israël et le Hamas palestinien est à nouveau négociée au Qatar. Le Hezbollah aurait indiqué qu'il ne voulait pas la perturber et qu'il n'était "pas pressé de riposter".