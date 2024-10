Le personnel du métro londonien en grève en novembre en raison d'un conflit salarial

Des travailleurs du métro londonien vont mener une série de grève le mois prochain dans le cadre d'un conflit salarial à l'appel du syndicat Aslef. Chauffeurs, instructeurs, cadres et techniciens envisagent de se croiser les bras différents jours au cours des premières semaines de novembre.

Les chauffeurs et les cadres feront notamment grève les 7 et 12 novembre et différents groupes de travail refuseront les heures supplémentaires à plusieurs moments du mois. Le service sera aussi perturbé le 1er novembre.

Le syndicat Rail, Maritime and Transport (RMT) a de son côté annoncé que ses affiliés, y compris des responsables de la signalisation et de stations, mèneraient différentes grèves entre le 1er et le 8 novembre.