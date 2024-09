Le quatre de couple belge en bronze à Edirne

Le quatre de couple belge a décroché la médailles de bronze aux championnats d'Europe espoirs d'aviron (U23), dimanche à Edirne, en Turquie. Mil Blommaert, Dean Laureyns, Boris Taeldeman et Savin Rodenburg n'ont été devancés que par la Pologne, sacrée devant la Suisse et la Belgique qui a manqué l'argent pour 4/10e de seconde.

L'équipage belge s'était qualifié samedi pour les demi-finales en remportant sa série devant la Bulgarie et la Suisse. Dimanche matin, en demies où les 3 premiers se hissaient en finale A, les 4 rameurs gantois ont fini en 2e position, derrière la Pologne et devant les Suisses, qui ont réussi à surprendre les Belges en finale. Pour le titre européen, les Polonais ont signé un chrono de 6:01.59, pour 6:03.79 à la Suisse et 6:04.19 à la Belgique.

Neal Laureyns s'est lui aussi qualifié pour la finale du skiff masculin, mais n'a pu éviter la 6e et dernière place d'une course remportée par le Turc Cevdet Mutlu. Enfin Marit Janssens, qui n'avait pu se qualifier samedi pour la finale A en bouclant son repêchage en 3e position, a remporté dimanche la finale B du skiff féminin, soit une 7e place finale.