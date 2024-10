Le taux de vaccination contre la grippe chez les plus de 65 ans reste trop faible

La vaccination contre la grippe chez les plus de 65 ans et les personnes souffrant de maladies chroniques est largement insuffisante en Belgique, estime notamment, la vice-présidente de l'Association des médecins généralistes, Aurore Girard. En 2023, le taux de vaccination des plus de 65 ans atteignait les 50,7%, largement en dessous de l'objectif de 75% fixé par l'OMS, ont rappelé plusieurs professionnels lors d'une conférence de presse mercredi. Dès la mi-octobre, la campagne de vaccination battra son plein.

Comme l'a rappelé le docteur Girard, l'objectif premier du vaccin contre la grippe est d'éviter la maladie, et s'il ne suffit pas, d'en atténuer les symptômes et de prévenir d'éventuelles complications. La vaccination contre le virus de l'influenza est essentielle au sein de trois groupes de population: les personnes à risque (femmes enceintes, plus de 65 ans et personnes atteintes de maladies chroniques), les travailleurs des soins de santé et les personnes vivant sous le même toit que des patients à risque.

Malgré ces recommandations, les professionnels de la santé constatent que le taux de vaccination chez les patients atteints d'affections chroniques n'a atteint que 43,4% en 2023, largement en deçà de l'objectif défini par l'Organisation mondiale de la Santé (75%).