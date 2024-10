Les Coteaux de la Citadelle à Liège s'illuminent pour la première fois depuis 2019

La Nocturne des Coteaux de la Citadelle, à Liège, fait son grand retour ce samedi, après quatre années d'absence pour cause de Covid et de chantier du tram. L'événement revient sous une forme élargie, s'étalant tout au long du weekend, de vendredi à dimanche, et ravissant les Liégeois de l'esplanade Saint-Léonard à la place Saint-Lambert.