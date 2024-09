Les gymnastes féminines belges dans six finales et avec leur ticket pour les Jeux Mondiaux

La paire et le trio féminins belges ont obtenu leurs tickets pour les finales des championnats du monde de gymnastique acrobatique dans les trois épreuves (statique, dynamique et combiné), à Guimaraes au Portugals. Par ailleurs, les gymnastes se sont également assurées d'une place pour les Jeux Mondiaux, qui auront lieu à Chengdu en Chine en 2025.

Parmi les paires, Silke Macharis et Maysae Bouhouch ont fini 2es du statique (27,730 points) et 1res du dynamique (27,670 points). Elles ont ainsi fini à la 1re place du combiné avec 55,400 points.

Vercauteren, Jaeken et Verbrugghe disputeront la finale de l'exercice dynamique samedi à 19h10. Suivront dimanche les finales du combiné (12h50) et de l'épreuve statique (18h20). Pour Macharis et Bouhouch, le programme se poursuivra samedi avec la finale du combiné (12h45) et du dynamique (17h40) avant le statique, dimanche à 16h40.

Une 6e place en qualification assurait les participantes d'un ticket pour les prochains Jeux Mondiaux, la compétition qui rassemble les sports non olympiques. En 2022 à Birmingham aux États-Unis, les gymnastes belges avaient empoché l'or en paires mixtes et trios féminins, ainsi que l'argent dans l'épreuve masculine à quatre.