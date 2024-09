Les puits de gaz de Pennsylvanie enjeu de la présidentielle américaine

Les deux candidats ne ménagent pas leurs efforts pour séduire cet Etat clé de l'est. Mais, à 85 ans, George Wherry, qui dirige la ferme familiale du comté de Washington, a déjà fait son choix: il votera pour le républicain Donald Trump.

Dans les fermes verdoyantes de Pennsylvanie, les moutons broutent l'herbe parmi les puits de gaz utilisés pour la fracturation hydraulique, une méthode controversée de production, devenue un enjeu de la campagne présidentielle américaine entre Donald Trump et Kamala Harris.

Grâce au "fracking", la Pennsylvanie a produit en 2022 plus de gaz naturel que le Qatar, générant impôts locaux, recettes pour les entreprises et revenus pour les propriétaires fonciers.

Le troupeau de moutons de George Wherry côtoie des bovins et trois puits profonds qui descendent à des milliers de mètres sous terre pour atteindre l'abondante quantité de gaz naturel qui y est piégé.

"Cela m'offre un peu plus de liberté", confie-t-il à l'AFP depuis la plateforme de fracturation recouverte de gravier, située au sommet d'une colline, non loin de la maison familiale.

Ces revenus complètent ceux qu'il tire de l'élevage, lui permettant d'investir dans de nouvelles technologies qui rendent le travail à la ferme "plus facile" et plus rentable, dit-il.

Sa fille de 56 ans, Diana Petrie, qui gère l'élevage avec son père, elle aussi "espère vraiment que ça sera Trump". "On sait à quoi s'attendre", dit-elle à l'AFP, l'ancien président ayant toujours soutenu la fracturation hydraulique.