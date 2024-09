Luis Vassy, le diplomate qui veut "apaiser" Sciences Po

Ce fils d'un père uruguayen réfugié politique et d'une mère argentine, naturalisé français à l'âge deux ans, plaide pour une refonte du projet de l’établissement. Il souhaite "des modes de gouvernance et de dialogue apportant l'apaisement" et veut "redresser l'image de l'établissement dans les médias et l’opinion, ainsi que chez les partenaires académiques, institutionnels et financiers".

La prestigieuse "école des élites" a aussi été secouée ces derniers mois par des polémiques liées aux mobilisations d'étudiants propalestiniens.

Pour ce diplômé de l’ENA, de l’ENS Cachan et de Sciences Po Paris, les conflits à l'étranger, l'environnement, le numérique et la question européenne doivent guider l'enseignement et la recherche de cette "université de la contemporanéité".

Pour lui, Sciences Po est "un objet extrêmement hybride à la fois académique et pratique, à la fois français et international" et "l'aspect international me parle par définition", a-t-il assuré auprès de l'AFP quelques jours avant sa désignation.