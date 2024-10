Manque d'effectifs à la résidence Véronique à Baillonville : un accord trouvé

L'accord obtenu lundi après-midi porte sur la mise en place d'un plan Prior prévoyant "une nouvelle répartition des tâches en fonction des effectifs disponibles", a fait savoir Claire De Pryck, secrétaire permanente CNE Namur/Luxembourg. Membres de la direction et des syndicats se sont rencontrés lundi à Bruxelles dans le cadre d'une conciliation en commission paritaire, au terme d'une semaine d'actions marquée par des arrêts de travail du personnel sur le site de la maison de repos à Baillonville, dans la commune de Somme-Leuze.

Les travailleurs de cette structure employant une soixantaine de personnes dénonçaient depuis des mois le manque de personnel et son impact sur la charge de travail. "On se retrouvait avec des soignants qui devaient assurer des tâches d'hôtellerie, et du personnel d'hôtellerie qui devait dépanner dans l'encadrement soignant au sens large", poursuit Claire De Pryck. "Voilà des mois que nous tentions d'aboutir à une solution dans le cadre d'une concertation, mais sans succès. Nous avions trouvé un plan B en cas d'insuffisance de soignants, un plan réfléchi et validé par ce personnel, mais par manque de mise en place par une direction ferme, il est resté 'en théorie' sur le papier."