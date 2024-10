MR, PS et Engagés négocient pour former une majorité en province de Liège

Ce dernier a rencontré, plus tôt dans la journée, ses homologues du parti socialiste et des Engagés, Frédéric Daerden et Jean-Paul Bastin. Ensemble, ils ont convenu d'entamer les négociations "pour constituer une majorité forte et définir les priorités pour la province de Liège pour les six années à venir".

Les trois partis comptent un total de 44 sièges sur 56 au conseil provincial liégeois: 18 pour le MR, 14 pour le PS - qui a cédé sa première place aux libéraux à l'issue du scrutin de dimanche- et 12 pour Les Engagés.