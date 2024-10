"Nous sommes obligés de ramener" les otages, affirme Netanyahu

"En ce jour, en ce lieu et dans de nombreux endroits de notre pays, nous nous souvenons de nos morts, de nos otages - que nous sommes obligés de ramener, et de nos héros tombés pour la défense de la patrie et du pays", a dit M. Netanyahu lors de cette cérémonie à Jérusalem.

"Nous sommes profondément engagés à continuer de prendre toutes les mesures nécessaires pour vaincre nos ennemis et défendre notre patrie", a pour sa part déclaré le ministre de la Défense israélien Yoav Gallant dans un communiqué.